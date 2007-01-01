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Экономика и бизнес

Калужская область подписала соглашение о строительстве распределительного центра

Дмитрий Ивьев
18.06, 16:56
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Недавно в Боровском районе стартовало строительство распределительного центра для нужд сети «Пятёрочка».

- С компаниями X5 Group и «МБМ» закрепили планы по строительству складского комплекса соглашением. Оно ведется с применением современных технологий, материалов и оборудования, - рассказал 18 июня на ПМЭФ-2025 губернатор Владислав Шапша. - Центр станет опорным звеном в цепочке поставок не только в магазины нашей области, но и в соседние регионы. Повысит стабильность и устойчивость снабжения. Важно, что ритейлер нацелен на серьезное расширение сотрудничества с местными производителями продукции.

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