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Экономика и бизнес

В Калужской области построят новый завод по производству промышленных насосов

Дмитрий Ивьев
18.06, 15:35
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Соответствующее соглашение 18 июня губернатор Владислав Шапша подписал на ПМЭФ-2025 с руководством Боровского завода агрегатов «Альфард».

Начало строительства намечено на 2026 год.

- Насосы широко востребованы практически во многих отраслях промышленности. В условиях санкций важно наращивать отечественное производство такого оборудования, - заявил глава региона. - Развивать компетенции. Применять отечественные инженерные решения. Со стороны правительства региона всецело поддержим эти планы.

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