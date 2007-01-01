В Калужской области построят новый завод по производству промышленных насосов
Соответствующее соглашение 18 июня губернатор Владислав Шапша подписал на ПМЭФ-2025 с руководством Боровского завода агрегатов «Альфард».
Начало строительства намечено на 2026 год.
- Насосы широко востребованы практически во многих отраслях промышленности. В условиях санкций важно наращивать отечественное производство такого оборудования, - заявил глава региона. - Развивать компетенции. Применять отечественные инженерные решения. Со стороны правительства региона всецело поддержим эти планы.