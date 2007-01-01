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Экономика и бизнес

Калужская область заняла первое место в России по уровню дронофикации

Дмитрий Ивьев
18.06, 14:57
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Об этом в среду, 18 июня, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Это значит, что в Калужской области наиболее активно и результативно применяются беспилотные авиационные системы для решения экономических задач, - заявил глава региона. - Результаты озвучили на сессии Минтранса России «Беспилотные горизонты: единый путь к автономному будущему».

По его словам, результат закономерен.

- В Калужской области уже запущен научно-производственный центр БАС, набраны первые резиденты, - подчеркнул Шапша. - На базе Технопарка «Профессионалитет» готовят преподавателей в отрасли среднего и среднего специального образования для регионов страны. Несколько предприятий Калужской области производят двигатели, модули управления, программные платформы и сами беспилотники. Готовимся к эксперименту по доставке корреспонденции МФЦ между тремя населенными пунктами с помощью беспилотников.

Также стало известно, что на ПМЭФ-2025 готовится подписание соглашения с Самарской областью, с которой создается совместный кластер беспилотных систем.

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