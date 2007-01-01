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Экономика и бизнес

В Калужской области расширят производство упаковки

Дмитрий Ивьев
18.06, 14:31
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Губернатор Владислав Шапша рассказал еще об одном соглашении, подписанном 18 июня на ПМЭФ-2025.

- Крупный производитель упаковки из Сибири для создания нового завода в Центральной России выбрал наш регион. И сейчас расширяет производство, - отметил глава региона. - Еще одно соглашение на ПМЭФ-2025 – с компанией «Нео-Пак Центр». Завод по выпуску гибкой полимерной упаковки и пакетов в Дзержинском районе наращивает производственные мощности.

Объем инвестиций оценивается в 600 миллионов рублей.

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