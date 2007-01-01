Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес ВТБ ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в 2025 году
Экономика и бизнес

ВТБ ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в 2025 году

Дмитрий Ивьев
18.06, 15:30
0 218
Источник фото: пресс-служба ВТБ.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Совет директоров Банка России продолжит снижать ключевую ставку в 2025 году, однако решения будут зависеть от новых данных по инфляции и обновлённых прогнозов, сообщил на ПМЭФ-2025 в интервью РИА «Новости» первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Длительный период высокой ключевой ставки можно сравнить с обязательным курсом приёма антибиотиков — необходимым, но не бесконечным», — отметил топ-менеджер. По его словам, оперативные данные показывают, что в мае–июне инфляция будет очень низкой, однако регулятору важно сохранять осторожность, чтобы не допустить роста цен.

«Для принятия дальнейших решений необходимо дождаться опорного заседания Банка России и обновления среднесрочных прогнозов по инфляции и ключевой ставке», — добавил он. По прогнозу Дмитрия Пьянова, июньское снижение ставки вряд ли станет единственным в этом году.

Снижение ключевой ставки и общая макроэкономическая ситуация влияют и на курс рубля. По прогнозам зампреда ВТБ на фоне относительно стабильной ситуации в экономике и монетарной политики ожидается, что текущий укреплённый курс рубля сохранится ещё некоторое время. Однако уже с осени, можно ожидать постепенное ослабление национальной валюты — до 90 рублей за доллар к концу 2025 года.

В части экономического роста прогноз банка остаётся умеренно оптимистичным: прогноз правительства на 2025 год — рост ВВП на 2,5%, Банк России — от 1 до 2%, оценка ВТБ — около 1,7%.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IkJqUXZCeHpsRHdBeU9TMjBxUjZkMXc9PSIsInZhbHVlIjoiVDl4cTMxMGJzVFVjeGdmOUhCRkttNWZ4WjBXbC9VTEhzNzVOSHBFWUFnS0RGMW1pNFBiMnFRcXVpelE0cU4vSDMxRzNPbHNENVRjQk1XeVBrL25oQ1pvMTNCekhtNzRrV0hIV1pSWitnSHZsdjdQU29GUjZDYWdTYVZIRDFtOFNZcWVrTTZqZnoraTFZSi82cTVrWlBTajJjaFM1UlUrRmJ6N1V2YXhlUXo1ZEs4cUlVTlhkNVZETE1FbUo4OGg5ZWV0cXZCa09BWnd0Z1B3ejQ4RVdtL3NQR2ROZEVGQ3NZM3d4Y0VDc3dvVExmV3ZEcGd6N0VKZ2JTRjB2d1Y5OWtvQUFraVMvUi9TWWw3MDhBa1h1ODNERUZxOWZRUzdyOTBmVGVCOW43Y1FrQnpHK002TjZUUUkvekt1SDQ1L2tJaHhZK1Q2dy9jdUE4N0RyaDMrYXMwUjBCMnQ3NGpDalRVVXhqU3crcVA1M0h2cG1EUmxzb0RlNGlVbmEwSmdNZDZqYTdqck1zWmJ0Y1lYRmxRcjRLS3g4TllkemtqcFIvbWJhL1k1S1lhelkrZmRQT08xc0lEM0FmMGVoQlMzSSIsIm1hYyI6IjM4MTVjYzMyMjMzMGY5MjFhMDVkOWU3NWRmNGQ1MTA5NjJlMzI4YjI0MTU1NmRmMmI0ZGUxODdmZDZhMGUyYjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImgzYUxpbGhoVm94eEF3dkxjQlR1Tmc9PSIsInZhbHVlIjoiVzVuMklOeTRiV0dXL3lzWTltNW5XemtHV0EraDBFUUdreEJPZzhqazBHQTFrSXNzM1hZTzNzbk9BZytCeUhGK0lXQkp0SEZiVGhaQzluMzNDNVVHekplYUdRQUswc3lTbFo3Z3dDVllvSVlFMnVVQ0k3bWh6a09PZml4bGgwWHdPRXhqd0FqL0NjTmxoekhVaEhEMUZEcHRobnN0VkhhblBCZmFVazBrK3hnQlJobTRMQVRyVlo3NHZMVkV4c0tkSHRrQ1BoTWJxc3B6Q3IzM09FakFIeFk5cHFNL1l5aW1WZTQyc1RrU05GSklOYVZ2Smx6RDhyK1pTMytxRkZscGJ0MmYxWWVLSEdhc0IwcW5MUFhLN01jZzZhOW9QNkFpSG9yVnM0dTNBcW02bmE5UkVGdS93a1l1TzdrRjBha0RwSEI3MzJnM3g1YnBPbUQvL2pORHJ2ZGRBSk5PL0lGWUg3RldzRUk3N2VpdXlUS1hicVFBUzdiVVFNNTNMVi9NWTB6eGFOeWtYbVVHcG9HRnNjbk5YL0lhOWgxR0hMcU84QlBUb0FoUDBvNFdGcGVqTlZKUTZ3dkdKRHM0YUpQWHBDdFpVeU5xcm5nYnBiaHg4Z3J6NjhyaDVFbUtQQzZjWkJaUjlJT1p1VkNJL1h1L2JqMjl1emJiRnRUL3ZUWTVJUXVLaThCa2FzN1hnQXM1UlEycG9uSktDQnZXalpRVFFGcTNGSWhZTTBobkZUL1o1RmFOUXUzZGRocjE0Y3c5TG9qY0FkTDRYeU9xUWJ4WVErb2RuL0dWSWVPQTNwTEhGWDRxYVJxNmFUa2NUNjdHUjhNSmZQemxuSUd5TzJpUiIsIm1hYyI6ImRmMDUzNmMxZjdjN2FhNWMxN2E1ZGRkZGUzODAzYzkwODllZjhkZTQ4YWYyNWUwNzAwZTU5Zjk2ZDJmNzE3NmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+