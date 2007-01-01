В Калужской области начнут выпускать жизненно важные лекарства
В рамках ПМЭФ-2025 губернатор Владислав Шапша 18 июня подписал соглашение с компанией «Фаворит Трейд» о создании высокотехнологичного производства.
В следующем году предприятие собирается выйти на мощность 2,5 миллиона упаковок.
- Важный для нас проект, - подчеркнул губернатор. - Он предусматривает модернизацию существующих мощностей и строительство дополнительных производств.
На данный момент в Калужской области уже работает более 60 фармкомпаний. За пять лет объем производства вырос в 2,2 раза.