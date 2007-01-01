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Экономика и бизнес

В Калужской области появится новая турбаза

Дмитрий Ивьев
18.06, 11:46
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша 18 июня на ПМЭФ-2025 подписал соглашение с индивидуальным предпринимателем Яном Килисом.

Проект предусматривает создание в Юхновском районе двух отелей и около 200 номеров в модульных некапитальных объектах общей вместимостью до 1200 человек.

-  Уже функционируют два гостевых дома. Что важно – компания сама производит такие модульные конструкции. Помогли предпринимателю с получением мер господдержки, - прокомментировал губернатор. - Сегодня на встрече Ян попросил помочь с ремонтом дороги к турбазе и близлежащим деревням. Поручения дал, поможем.

Новый проект разворачивается в одном из самых живописных мест области - недалеко от Большой калужской тропы.

Как отметил Шапша, растёт число гостей, выбирающих экологический туризм.

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