В Калужской области появится новая турбаза
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 18 июня на ПМЭФ-2025 подписал соглашение с индивидуальным предпринимателем Яном Килисом.
Проект предусматривает создание в Юхновском районе двух отелей и около 200 номеров в модульных некапитальных объектах общей вместимостью до 1200 человек.
- Уже функционируют два гостевых дома. Что важно – компания сама производит такие модульные конструкции. Помогли предпринимателю с получением мер господдержки, - прокомментировал губернатор. - Сегодня на встрече Ян попросил помочь с ремонтом дороги к турбазе и близлежащим деревням. Поручения дал, поможем.
Новый проект разворачивается в одном из самых живописных мест области - недалеко от Большой калужской тропы.
Как отметил Шапша, растёт число гостей, выбирающих экологический туризм.