Калужская область подписала первое соглашение на ПМЭФ-2025
Калужская область подписала первое соглашение на ПМЭФ-2025
Уже в этом году на Боровской площадке ОЭЗ «Калуга» должен начаться выпуск продукции, востребованной в логистике, промышленности, сельском хозяйстве.
- С компанией «Клевер» подписали соглашение о реализации инвестпроекта по строительству завода. Осенью планируется запуск первой очереди, - рассказал 18 июня губернатор Владислав Шапша.
Выпускать будут тару, поддоны, контейнеры.
- Линейка продукции позволит улучшить логистику сельскохозяйственных и промышленных товаров. По многим параметрам она качественно превосходит аналоги, - отметил губернатор.
Инвестиции в проект уже составили более миллиарда рублей.