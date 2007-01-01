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Экономика и бизнес

Калужская область подписала первое соглашение на ПМЭФ-2025

Дмитрий Ивьев
18.06, 11:03
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Калужская область подписала первое соглашение на ПМЭФ-2025

Уже в этом году на Боровской площадке ОЭЗ «Калуга» должен начаться выпуск продукции, востребованной в логистике, промышленности, сельском хозяйстве.

- С компанией «Клевер» подписали соглашение о реализации инвестпроекта по строительству завода. Осенью планируется запуск первой очереди, - рассказал 18 июня губернатор Владислав Шапша.

Выпускать будут тару, поддоны, контейнеры.

- Линейка продукции позволит улучшить логистику сельскохозяйственных и промышленных товаров. По многим параметрам она качественно превосходит аналоги, - отметил губернатор.

Инвестиции в проект уже составили более миллиарда рублей.

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