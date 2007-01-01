Губернатор рассказал о стенде Калужской области на ПМЭФ-2025

Форум в Санкт-Петербурге стартовал в среду, 18 июня.

- В этом году на ПМЭФ у нас новый замечательный стенд. Он отражает Калужскую область. Многогранную как бриллиант, - рассказал Владислав Шапша. - 10 граней, достижения, новые возможности и новая сила. Промышленность, творчество, наука. В каждой грани - направления и программы подготовки кадров, лучших мастеров своего дела. До начала деловой программы посмотрели стенд. Интерес к региону большой.

Он отметил, что там представлена уникальная продукция калужских предприятий и креативные проекты: от алюминиевых конструкций и фортепиано до фестивалей и арт-пространств.

- Важно, что в год 80-летия Великой Победы мы показываем единство поколений защитников Родины, - подчеркнул Шапша. - Наш стенд – это тесная связь истории, знаний, культуры, инноваций. Креативные индустрии - новая точка роста для региона.