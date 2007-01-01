Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Губернатор рассказал о стенде Калужской области на ПМЭФ-2025
Экономика и бизнес

Губернатор рассказал о стенде Калужской области на ПМЭФ-2025

Дмитрий Ивьев
18.06, 10:53
0 365
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Форум в Санкт-Петербурге стартовал в среду, 18 июня.

- В этом году на ПМЭФ у нас новый замечательный стенд. Он отражает Калужскую область. Многогранную как бриллиант, - рассказал Владислав Шапша. - 10 граней, достижения, новые возможности и новая сила. Промышленность, творчество, наука. В каждой грани - направления и программы подготовки кадров, лучших мастеров своего дела. До начала деловой программы посмотрели стенд. Интерес к региону большой.

Он отметил, что там представлена уникальная продукция калужских предприятий и креативные проекты: от алюминиевых конструкций и фортепиано до фестивалей и арт-пространств.

- Важно, что в год 80-летия Великой Победы мы показываем единство поколений защитников Родины, - подчеркнул Шапша. - Наш стенд – это тесная связь истории, знаний, культуры, инноваций. Креативные индустрии - новая точка роста для региона.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVNK21jOXk2UlJldHRWSVRPV1ZzaUE9PSIsInZhbHVlIjoiMmhSOEhCY2hNdWI0VFhudk4vWWV6N04zTGZiL0kvb1FhQ2pNbFFwSHFORGlHeGcxN21iMURJMDVEcCtxOFJZWjVJQVpoMFgwRkJBSjdzKzFuOWVNd2w3SHdpbHVtRkZzV3phQmN6QnJmdDZLd0FpU1U5SlNhbEk0S0NWbWE2YmlLUWlISytKOCtlTkxQRlFxYTZJbVNYbUdsVGRxb1YvQzlZa09YZmNhWWFQRkpCZmZwbE9tUGl1SVZvbGc1NXhIS0xYUU1Zd2Ztdzg5WS9xVllFWWFTbVZmZ3hrU2RvaE44VjBZdVNJTjBiZHYzbE5nbi9BQ3VpZklaRkhjcHI4Vk5SUDhxSXA0d09KRHJJL0JPV0RKSFpGOEhUaWVKUUpnMzNuU3hiVmRka0ZNYjYyK2dzU3Q3T0ZLSUR3NU5pV1haMUZ2anB3S1dqUHZsVE9ZNFhHenZLcmR4eEh1UUZMSkpVZ0FkRG40NzVnNTZrWXk2L2ZNS1g5TkVMMXFwcFBPNDd2L2ZEZkJOeGNMOWFqa3RNcUNUNXpEU2J2R3lFTFpJZE1SOE1uL0hPZ3RIVWZPdEFYN0pkckNhZk9IQ05xbSIsIm1hYyI6ImM5NjQ5M2I5OWE0OTJmZmIzMzk1M2FmNmI3ZWU0MWM4ZDA2YjJlYWJhOTIxNDMzZDRiZTU5MmM0NzU1Y2ZjZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtabTc3WmFnaDNNYTJ5dlBzNFVOVEE9PSIsInZhbHVlIjoiMXlUbmcvOERMRUp3M0xHd2luek9IcmJVV3pFOXFueGt0NXJHcDgwZGExSGtOcnN2amkvM2drU0tTRTJ2dWxqRWM3TzQ3SGZaME5ueFllbTdpZW5LaWZjS01VOU8xZ0p6ekUxeHgvWjRPZjQ5YlRMQytVVm1wSzBKMGdUN2cwcTNqTGpzV0xzanRueGhIQ0NLZWViTDhJY092Vm1PaUd5bFgxN0xEcmJvZmEvZ2NEOGRXbWxESmxhTmJvRTI2dWtrQk1IclFOdXNJS3ZLa05EZTUzZnBWemc2VnZhZWRNYmxSY3IvZ3AvWlUxdjVFQkVUSWIwTVBlODh5NWNiOXFxQmdyMXJuL2lBMVI0c0Z0QWNHeXdPd1lqdUZRa2NZcUFWcjlyLyttMzV2MjNtd0IyVGkxRUdvcWxjQjZvZlZmcFdKdGNDTFBScTlmZGxYTnFNdkR1S1k0L0NWL2xGUm4xNlNDSENybUFkeVhFa1hta0JMT1lpQnluWmpGRmZhMjRrRVVsVVBxcGFQRFU5SnduZ1d5UUhBd29sNUVkaDUyQU01Znd0Z1Y3eUF4dlhUOTE0UVcyYXRabjJwSytFOHJ6bXM2S0VzTlhjT3pKek5NUmg5ZFFHcU9WMjdJSTFEdXdMUFRibmJrenhjS0pVK2thSjBaR1FTVkc4dkMvN1J2a1NQZFUwbmJFSXJQSUdHVlhnR0VDODgzL2k3OWtwcndyMlRHS0tYUE1rQi9YVzlacnVaanVPM3J1VkZzcVJEOU0wYzRVb05JRlo3VGFGYVFlWUU3OGtZNlpaOXd0b21UYVVoMENoLzJ1cVVGQi95bWFoS2JNeTg4TlpHMmVoRnFpUSIsIm1hYyI6Ijc5ODI2Y2MzNDdiYTBjODNjMWU1NDVjZmYzYTM2N2U2OGQ3NmZmNDFiYzZhOWMyYTY3MThkODYxMjZkYzRkM2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+