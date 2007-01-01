Калужская область вышла в лидеры по суточной продуктивности молочного животноводства

Регион занял на второе место по России и первое в Центральном Федеральном округе по показателям суточной молочной продуктивности в животноводстве, рассказал 18 июня глава Минсельхоза Калужской области Александр Ефремов.

К началу июня в среднем одна корова в регионе дает 29,4 килограмма молока в сутки. А всего в различных сельских хозяйствах области около 56 тысяч молочных коров.

Наилучшие показатели суточного удоя отмечены в Тарусском районе, где на одну корову приходится 35,7 кг молока, в Ферзиковском и Медынском районах по 35 кг, в Кировском 34 кг. В Хвастовичском районе этот показатель составил 33 кг, в Куйбышевском 32,9 кг, а в Перемышльском 32,6 килограмма на одну корову.

- Высокие результаты – это всегда системная работа, - пояснил Ефремов. - На продуктивность влияет множество факторов: генетика животных, сбалансированный рацион, условия содержания, профессионализм специалистов.