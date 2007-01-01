Калужская делегация начала работу на ПМЭФ-2025

Экономический форум в Санкт-Петербурге стартовал в среду, 18 июня.

- Предстоит, как всегда, насыщенная программа, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - У нас новый стенд, встречи с федеральными министрами, институтами развития. Народу много, как вы видите, тут уже не протолкнуться. Подпишем новые инвестиционные соглашения. Продолжаем работу в интересах жителей Калужской области.

Напомним, на ПМЭФ-2023 Калужская область подписала инвестсоглашения на общую сумму 76,8 миллиарда рублей. В 2024 году – на 80 миллиардов рублей.