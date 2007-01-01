Калужской области выделили еще 214 миллионов рублей на развитие туризма

Деньги по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» предназначены на поддержку инвестпроектов по строительству модульных гостиниц, сообщил 17 июня губернатор Владислав Шапша.

Он напомни, что на Петербургском международном экономическом форуме, который стартует уже завтра, планируется подписать несколько соглашений в том числе по крупным инвестпроектам в сфере туризма.

- За два года участия в программе помогли инвесторам получить меры господдержки на сумму более полумиллиарда рублей, - заявил глава региона. - Она реализуется на условиях софинансирования, благодаря чему удалось привлечь порядка 700 миллионов рублей частных инвестиций. По программе уже создали номерной фонд почти на полтысячи мест. Формат - быстро возводимые модульные гостиницы.

По итогам прошлого года наш регион принял около 4 миллионов гостей. Мы на четвертом месте в ЦФО и 12-м в стране по индексу туристической привлекательности.