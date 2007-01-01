В Калужской области завершается яровой сев

В понедельник, 9 июня, об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Аграрии засеяли 126 тысяч гектаров земли.

На 48,4 тысяча га высеяны зерновые, в том числе на 6,8 тыс. га кукуруза для кормов, что вдвое превышает запланированные объемы.

На 9,4 тысячи гектаров посеяли масличные культуры, из которых 7,1 тыс. га занял рапс.

66 тысяч гектаров в регионе заняли посевы кормовых культур, среди которых львиную площади заняла кукуруза — 41,8 тыс. га.

Также в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах посажено 1 045 гектаров картофеля и около 400 гектаров овощей в открытом грунте.