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Экономика и бизнес

Крупный банк поможет создать систему поддержки особо охраняемых природных территорий

Дмитрий Ивьев
06.06, 14:40
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Проекты Фонда защитников природы по сохранению биоразнообразия России и восстановлению популяции особо редких животных получат поддержку ВТБ. Банк будет участвовать в мероприятиях по ликвидации последствий экокатастроф, противодействию браконьерству и созданию системы поддержки особо охраняемых природных территорий. Привлекать внимание к экоинициативам партнеры планируют через гранты и волонтерство. Об этом банк заявил в рамках XVI Международного форума «Экология».

Проектами, которые получат поддержку, станут помощь в ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, поддержка антибраконьерских и просветительских инициатив на Камчатке, гранты на природоохранные проекты молодых специалистов особо охраняемых природных территорий. ВТБ выступит генеральным партнером фонда и обеспечит финансовую и экспертную поддержку ученым, сотрудникам, волонтерам и общественникам, занимающимся защитой дикой природы.

 «Партнерство с фондом позволит объединить ресурсы банка и экспертизу специалистов по охране природы, чтобы совершенствовать профессиональную систему поддержки особо охраняемых территорий. Наши совместные задачи – внедрять современные технологии, инициировать научные исследования, ликвидировать последствия экологических катастроф, развивать волонтерское движение и привлекать в природоохранную область больше молодых, активных и перспективных специалистов», – комментирует Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

«У России колоссальные природные богатства. Почти половина площади страны покрыта лесами, но ежегодно мы теряем миллионы гектаров в пожарах и вырубках. У нас богатейшая флора и фауна, но 443 вида зверей и птиц находятся в Красной книге, а состояние 17 – особенно критично. Участие крупного бизнеса в сохранении биоразнообразия особенно ценно и способно помочь выстроить еще более развитую и инновационную систему предотвращения экологических проблем», – отметил Пётр Шпиленок, директор Фонда защитников природы и председатель Ассоциации работников заповедного дела.

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