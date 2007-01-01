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Экономика и бизнес

В Калужской области расширили производство санитарно-гигиенических изделий

Дмитрий Ивьев
06.06, 11:40
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В пятницу, 6 июня, вторая очередь производства открылась в индустриальном парке «Ворсино». Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Мощность производства удваивается - до 140 тысяч тонн санитарно-гигиенических изделий в год, - подчеркнул глава региона. - Расширяется ассортимент - теперь это еще и изделия для гостиничного и ресторанного бизнеса.  Полная автоматизация производства, высокие экологические стандарты. Мы ценим такой подход.

Инвестиции в регион оцениваются в 24 миллиарда рублей.

В планах также третья очередь производства. Подписано соответствующее соглашение.

- Последовательно создаем условия, чтобы бизнес в нашем регионе мог уверенно развиваться. Крепкая экономическая основа даёт возможность решать социальные задачи, - прокомментировал Шапша.

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