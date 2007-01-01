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Экономика и бизнес

Владислав Шапша принял участие в первом региональном бизнес-форуме

Дмитрий Ивьев
05.06, 15:21
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5 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в первом региональном бизнес-форуме, в ходе которого были обсуждены ключевые направления развития предпринимательства. Среди тем, которые стали центральными на площадке, - вопросы бизнес-образования и подготовки кадров, развитие автоматизации и цифровизации, а также пути преодоления новых экономических вызовов.

В форуме приняли участие около 350 представителей бизнес-сообщества из Калужской, Московской, Тульской и Орловской областей, а также Санкт-Петербурга и Москвы.

Глава региона подчеркнул важность укрепления межрегиональных кооперационных связей, примером которых стал созданный кластер производителей упаковки и напитков с участием Калужской области. Он отметил, что форум выступил не только как площадка для диалога, но и как возможность для участников презентовать свои компании и провести деловые переговоры.

Шапша также рассказал о формировании разнонаправленной экономики региона, включающей автомобилестроение, фармацевтику, деревообработку, логистику и АПК. По данным на сегодняшний день, Калужская область демонстрирует лучший показатель по объёму промышленного производства в Центральном федеральном округе и занимает третье место в стране. Это, по его словам, результат слаженной работы большого коллектива предпринимателей.

Все экономические достижения региона, как отметил губернатор, направлены на главную цель - обеспечение высокого уровня жизни и создание условий для самореализации жителей области.

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