5 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в первом региональном бизнес-форуме, в ходе которого были обсуждены ключевые направления развития предпринимательства. Среди тем, которые стали центральными на площадке, - вопросы бизнес-образования и подготовки кадров, развитие автоматизации и цифровизации, а также пути преодоления новых экономических вызовов.

В форуме приняли участие около 350 представителей бизнес-сообщества из Калужской, Московской, Тульской и Орловской областей, а также Санкт-Петербурга и Москвы.

Глава региона подчеркнул важность укрепления межрегиональных кооперационных связей, примером которых стал созданный кластер производителей упаковки и напитков с участием Калужской области. Он отметил, что форум выступил не только как площадка для диалога, но и как возможность для участников презентовать свои компании и провести деловые переговоры.

Шапша также рассказал о формировании разнонаправленной экономики региона, включающей автомобилестроение, фармацевтику, деревообработку, логистику и АПК. По данным на сегодняшний день, Калужская область демонстрирует лучший показатель по объёму промышленного производства в Центральном федеральном округе и занимает третье место в стране. Это, по его словам, результат слаженной работы большого коллектива предпринимателей.

Все экономические достижения региона, как отметил губернатор, направлены на главную цель - обеспечение высокого уровня жизни и создание условий для самореализации жителей области.