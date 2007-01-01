Владислав Шапша выступил в Москве на форуме «HREXPO PRO ЛЮДЕЙ»

Мероприятие прошло во вторник, 3 июня.

- Человек в центре всего – так коротко можно обозначить его главную тему, - отметил губернатор Калужской области. - С руководителями федеральных министерств, главами регионов, ВАРМСУ работаем над решением важнейших вопросов. Как раскрыть потенциал и таланты каждого человека и достичь национальных целей развития.

Глава региона привел пример востребованности технопарка рабочих профессий – совместный проект с «Бауманкой», студенты которой стажируются на его базе по направлениям, востребованным реальным сектором экономики.

- У нас создан мощный кластер деревообработки. Сотрудников для него начали готовить заранее, - подчеркнул Шапша. - Сегодня они работают на заводах. При этом важно, что это производства высокотехнологичные, с большой степенью автоматизации. Это также в числе приоритетов для нас. И конечно, в условиях дефицита кадров наши усилия направлены на то, чтобы мотивировать молодежь оставаться в регионе. Создаем комфортную, безопасную, интересную среду для жизни, возможности для самореализации.