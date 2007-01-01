Губернатор перераспределил обязанности в калужском правительстве

Об изменениях Владислав Шапша рассказал в понедельник, 2 июня. Он объяснил это новыми задачами.

- Как никогда актуальны сейчас вопросы наполнения бюджета, эффективного использования бюджетных средств. В связи с этим Валентина Ивановна Авдеева становится заместителем губернатора – министром финансов региона, - подчеркнул глава региона.

Исполнять обязанности министра экономического развития и промышленности области будет Анна Борисовна Королева. Курирующим замом минэка Шапша назначил Дмитрия Олеговича Разумовского.

- Владимир Игоревич Попов в качестве заместителя губернатора будет курировать министерство конкурентной политики и министерство сельского хозяйства, - отметил губернатор. - Более 1,5 млрд. рублей составит финансирование программы комплексного развития сельских территорий в этом году. Необходимо, чтобы эти средства в полной мере были использованы на улучшение жизни на селе.