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Экономика и бизнес

Калужский губернатор встретился с роботом-гуманоидом

Дмитрий Ивьев
30.05, 12:56
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Они пожали друг другу руки 30 мая в Торгово-промышленной палате региона.

Владислав Шапша встретился с представителями бизнеса.

- Промышленная автоматизация, роботизация - тема очередной встречи с представителями деловых кругов региона, - заявил он. - В условиях дефицита кадров это ключевые инструменты повышения производительности труда. Важно было услышать не только, чего добились наши предприятия в этой сфере. Но и те проблемные вопросы, которые мешают развиваться.

Губернатор подчеркнул, что малый и средний бизнес в нашей области – серьезная экономическая сила. Он обеспечивает практически треть валового регионального продукта.

На поддержку МСП в прошлом году направили почти 300 миллионов рублей.

- Получился содержательный разговор, - отметил Шапша. - Наши предприниматели готовы налаживать кооперацию, делиться опытом. Всё просьбы, которые прозвучали, проработаем, в том числе на федеральном уровне. Несколько дельных предложений. Одно из них - создание на базе Агентства развития бизнеса Центра роботизациии, чтобы помогать компаниям в этом вопросе.

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