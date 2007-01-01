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Экономика и бизнес

Владислав Шапша рассказал о поддержке ветеранов СВО, решивших заняться фермерством

Дмитрий Ивьев
28.05, 07:40
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил 27 мая, что недавно участник СВО и военный медик Владимир Иванов успешно защитил проект по разведению крупного рогатого скота мясного направления.

По программе «Семейная ферма» житель Козельского района получил крупнейший грант в размере 30 миллионов рублей на развитие своего агропредприятия.

Шапша добавил, что во время рабочих поездок по региону он часто общается с участниками СВО, многие из которых выразили желание начать собственное дело в сфере сельского хозяйства. Однако для успешного старта им необходимы не только стремление, но и знания, а также финансовая поддержка. Такую помощь, по словам губернатора, оказывают как на федеральном уровне, так и в самом регионе, где уже приняты соответствующие решения.

На данный момент шестеро участников спецоперации обучаются в «Школе фермеров». Кроме того, всем желающим заниматься сельским хозяйством предоставляется грантовая поддержка.

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