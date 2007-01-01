Калужский губернатор сообщил о социальной направленности бюджета

За первый квартал на развитие образования, здравоохранения и социальную поддержку граждан направили 16 миллиардов рублей или около 70% от общего объема расходов областного бюджета, рассказал 26 мая Владислав Шапша.

Около 7000 калужских семей получают различные виды пособий и компенсаций на детей. На это выделено 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, 57 тысяч калужан обеспечены льготными лекарствами, на которые было выделено 2,2 миллиарда рублей.

По итогам первого квартала глава региона отметил сохранение положительной динамики основных экономических показателей. К примеру, рост промышленного производства в первом квартале года достиг отметки в 16%, что является лучшим показателем в Центральном Федеральном округе и третьим в стране. Выросли и доходы областного бюджета. За первые три месяца в совокупности они составили 23,6 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем в первом квартале прошлого года.

- Мы выполняем все обязательства по социальной поддержке жителей, - подчеркнул Шапша. - Обеспечиваем реализацию нацпроектов. Направляем средства на развитие экономики, обновление инфраструктуры, ЖКХ, дорог. С учетом новых вызовов и приоритетом, потребностей жителей. Задача для всех коллег: рачительно относиться к каждому бюджетному рублю.