В Калужской области открылась новая производственная площадка крупного завода

Церемония прошла 22 мая в Боровском районе.

- Десятилетие своей деятельности в России турецкая компания «Хаят» отмечает открытием новой производственной площадки в Калужской области мощностью в 930 млн. штук в год, - рассказал губернатор Владислав Шапша.

Компания на данный момент инвестировала в строительство и развитие завода в нашем регионе 19 миллиардов рублей.

Как отметил Шапша, это позволило стать крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции в стране.