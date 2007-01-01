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Экономика и бизнес

В Калужской области открылась новая производственная площадка крупного завода

Дмитрий Ивьев
22.05, 16:54
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Церемония прошла 22 мая в Боровском районе.

- Десятилетие своей деятельности в России турецкая компания «Хаят» отмечает открытием новой производственной площадки в Калужской области мощностью в 930 млн. штук в год, - рассказал губернатор Владислав Шапша.

Компания на данный момент инвестировала в строительство и развитие завода в нашем регионе 19 миллиардов рублей.

Как отметил Шапша, это позволило стать крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции в стране.

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