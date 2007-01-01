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Экономика и бизнес

Шапша показал министру одно из лидирующих по производству молока предприятий

Дмитрий Ивьев
22.05, 09:47
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В ходе рабочей поездки 21 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша и глава министерства сельского хозяйства Оксана Лут побывали в Козельском и Перемышльском районах.

Там развивает молочное производство компания, входящая в число крупнейших в регионе.

Две фермы в Подборках Козельского района и в Перемышльском районе рассчитаны на 2 400 и 2 950 голов дойного стада соответственно. Кроме полной модернизации молочных ферм, компания построила дополнительно два телятника на 800 и 400 мест.

В общей сложности на двух фермах трудятся 240 человек — 70 в деревне Покровское и 170 в Подборках.

Только за последний год предприятие на 104% увеличило поголовье коров, а валовое производство молока увеличило на 114%, собрав 44 545,0 тонн.

- Предприятие входит в число лидеров по объемам производства и продуктивности. Надои молока на корову – более 12 тысяч килограммов! – подчеркнул Шапша. - Из результатов таких хозяйств складывается общий успех региона в молочном животноводстве.

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