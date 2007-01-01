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Экономика и бизнес

В Калугу приехала министр сельского хозяйства России

Дмитрий Ивьев
21.05, 14:20
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Владислав Шапша 21 мая провел рабочую встречу с Оксаной Лут.

Речь шла об актуальных для агропромышленного комплекса области вопросах.

- Господдержка позволяет отрасли уверенно развиваться. Последовательно наращиваем объёмы сельхозпроизводства, - подчеркнул губернатор. - В том числе в молочном животноводстве. Развиваем производство, занимаемся генетикой. Недавно открыли перерабатывающий завод вьетнамской компании «Ти Эйч».

Он также рассказал, как идут весенние полевые работы и вводятся в сельхозоборот неиспользуемые земли.

- В этом году удалось привлечь рекордное финансирование по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», - напомнил глава региона. - Рассчитывавшем на дальнейшее участие в программе. Улучшение качества жизни на селе - важнейшее условие решения кадрового вопроса, приоритетной задачи в АПК.

Министр в свою очередь отметила, что Калужская область в последние годы показывает хорошие результаты в АПК.

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