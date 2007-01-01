Шапша рассказал о программе комплексного развития сельских территорий

Калужская область в этом году по госпрограмме комплексного развития сельских территорий выделила рекордный объем средств – более 1,5 миллиарда рублей.

- Это в три раза больше, чем в среднем ежегодно. Мы вторые в России по объемам финансирования программы в 2025 году, - сообщил 19 мая губернатор Владислав Шапша. - На эти средства создаем малоэтажные жилые комплексы. Строим и реконструируем инженерные сети, дороги, социальные и культурные объекты, детские и спортивные площадки. Пять крупных проектов комплексного развития реализуем в Людиновском, Медынском, Юхновском, Малоярославецком и Хвастовичском районах. Важно, что формировали их по инициативам жителей.

Глава региона поручил минсельхозу и главам администраций подойти к вопросу со всей ответственностью, чтобы в срок выполнить обязательства.

- Надо активно работать с инвесторами по софинансированию проектов, - заявил также Шапша.- Программа позволяет качественно улучшать условия жизни на селе. И решить важнейший вопрос - обеспечения кадрами сельхозпредприятий.