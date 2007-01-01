Открылось первое вьетнамское предприятие молочного сектора в России

Первая линия завода ООО «ТиЭйч Милк Индустри» запущена на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в Боровском районе. Церемония прошла в рамках Российско-Вьетнамского бизнес-форума. Финансовую поддержку открытию молочных ферм компании TH Group, которая первой из вьетнамских компаний локализовала свое производство в России, оказывает ВТБ.

Сейчас идет строительство ферм в Московской и Калужской областях.

Виталий Сергейчук, член Правления ВТБ: «Сотрудничество с TH Group – важный шаг в укреплении экономических связей между нашими странами. Это первая вьетнамская компания, которая не просто вышла на российский рынок, но и полностью локализовала здесь свой бизнес — от ферм до переработки. Успешный опыт во Вьетнаме, где компания стала лидером отрасли, демонстрирует, что подобная модель применима и в России. Важно, что производство создается внутри страны, обеспечивая появление новых рабочих мест и приток инвестиций. Этот проект откроет новые перспективы для обеих стран и внесет значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

Тхай Хыонг, основатель, председатель стратегического совета TH Group: «Хотела бы выразить благодарность нашему генеральному подрядчику, партнерам, а также финансово-кредитным организациям, в том числе банку ВТБ, за доверие, которое они нам оказывают».

Для справки: TH Group - вьетнамская компания, специализирующаяся на молочной продукции и других пищевых продуктов. Является крупнейшим производителем молока во Вьетнаме, где контролирует 50% рынка. Продукция экспортируется в 39 стран, включая США, ЕС, Японию, Китай и страны АСЕАН. В компании работает более 10000 человек.