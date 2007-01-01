Владислав Шапша принял участие в форуме «Пионеры инноваций»
В четверг, 15 мая, мероприятие проходит уже пятый раз.
Калужские предприятия представили свои новые разработки.
Как отметил губернатор, в нашем регионе все больше компаний, создающих наукоёмкие продукты и технологии.
И власти стремятся поддержать бизнес за счет субсидий и налоговых льгот.
- Особое внимание - подготовке научно-технологических кадров, - подчеркнул Шапша. - У нас много талантливых, активных молодых людей. И сегодня мы поздравили Ивана Пыжова, Алину Лапенко, Елизавету Морус, Антона Князева с победой в конкурсе «Студенческий стартап-2024» Фонда содействия инновациям РФ. А всего в прошлом году среди победителей конкурса семь студентов из Калужской области. Их проекты – новое слово в медицине, подготовке кадров, сельском хозяйстве и других отраслях. Разработки, которые делают жизнь людей удобнее, комфортнее и безопаснее.