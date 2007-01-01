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Экономика и бизнес

Владислав Шапша встретился с основательницей TH Group

Дмитрий Ивьев
13.05, 07:36
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Тхай Хыонг из Вьетнама приехала в Калужскую область на открытие молокоперерабатывающего предприятия в Боровском районе.

Губернатор обсудил с гостей строительство фермы в Хвастовичском районе и вывод на полную мощность молокозавода и животноводческого комплекса в Ульяновском районе.

Владислав Шапша отметил важность сотрудничество с бизнесменами из Вьетнама. Также наш регион собирается готовить высококвалифицированные кадры в рамках Международного центра ядерного образования.

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