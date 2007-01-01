Владислав Шапша встретился с основательницей TH Group

Тхай Хыонг из Вьетнама приехала в Калужскую область на открытие молокоперерабатывающего предприятия в Боровском районе.

Губернатор обсудил с гостей строительство фермы в Хвастовичском районе и вывод на полную мощность молокозавода и животноводческого комплекса в Ульяновском районе.

Владислав Шапша отметил важность сотрудничество с бизнесменами из Вьетнама. Также наш регион собирается готовить высококвалифицированные кадры в рамках Международного центра ядерного образования.