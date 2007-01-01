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Экономика и бизнес

Калужская область нарастила экспорт продукции АПК

Дмитрий Ивьев
12.05, 12:00
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За первый квартал показатель вырос на 8%, сообщили 12 мая в пресс-службе правительства региона.

Положительный рост отмечается в показателях экспорта мяса птицы, напитков, кормов для животных, табака, кондитерских изделий и пшеничной клейковины.

Самыми популярными направлениями экспорта продукции для региона в 2025 году стали Казахстан, Турция, Азербайджан и Беларусь, в которые поставляется более половины сельхозпродукции калужских аграриев.

- Развитие экспорта продукции АПК региона способствует укреплению международных экономических связей, а также свидетельствует о растущем значении АПК для российской экономики и экономики области, - отметил заместитель министра сельского хозяйства Калужской области Геннадий Селюжицкий.

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