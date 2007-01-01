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Экономика и бизнес

В Калужской области состоялся запуск масштабного молочного завода международного холдинга TH Group

Запуск производства - ключевое событие Российско-Вьетнамского бизнес-форума, - сообщил 11 мая, в воскресенье, губернатор Владислав Шапша
Михаил Тырин
11.05, 11:26
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Это уже третье предприятие вьетнамской компании в регионе, укрепляющее экономические связи между Россией и Вьетнамом.

Пока завод, открывшийся в Боровском районе, работает в тестовом режиме, но после выхода на полную мощность он сможет перерабатывать до 1000 тонн молока ежедневно.

В ассортименте — свыше 10 видов продукции: от классического молока и сыра до йогуртов, сметаны и даже мороженого.

Особый акцент сделан на качестве: по словам производителей, вся продукция будет изготавливаться без искусственных добавок и сахара, а более 50% сырья — местное молоко калужских ферм.

Как отмечают представители обеих стран, проект имеет не только коммерческую, но и дипломатическую ценность, демонстрируя успешное партнёрство России и Вьетнама.

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