300 гектаров плодоносных садов заложат в Калужской области

Работы пройдут в течение нынешнего года, сообщили 7 мая в министерстве сельского хозяйства региона.

На начало 2025 года фруктовыми деревьями в регионе было занято 2 825 гектаров. Из них почти половина - 1 373 гектара заняты посадками, уже дающими плоды. С них планируется получить около 4,2 тысячи тонн плодово-ягодной продукции.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил успехи калужских аграриев в выращивании фруктов и ягод. Субсидии для фермеров увеличены почти в два раза.