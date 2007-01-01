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Экономика и бизнес

300 гектаров плодоносных садов заложат в Калужской области

Дмитрий Ивьев
07.05, 14:00
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Работы пройдут в течение нынешнего года, сообщили 7 мая в министерстве сельского хозяйства региона.

На начало 2025 года фруктовыми деревьями в регионе было занято 2 825 гектаров. Из них почти половина - 1 373 гектара заняты посадками, уже дающими плоды. С них планируется получить около 4,2 тысячи тонн плодово-ягодной продукции.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил успехи калужских аграриев в выращивании фруктов и ягод. Субсидии для фермеров увеличены почти в два раза.

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