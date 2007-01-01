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Экономика и бизнес

Активность иностранного бизнеса в России превысила досанкционный уровень

Дмитрий Ивьев
06.05, 14:37
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В 2024 году количество заявок на регистрацию иностранных товарных знаков превысило досанкционный уровень на 18%. На российском рынке особенно активны компании из Китая и Беларуси, а также новые игроки, не регистрировавшие знаки до 2022 года, например, из ОАЭ. Об этом говорят результаты совместного исследования ВТБ и компании «Онлайн Патент».

В рамках исследования эксперты проанализировали заявки иностранных компаний и физических лиц, поданные на регистрацию товарных знаков в Роспатент за последние пять лет. Всего в этот период нерезиденты оформили около 50 тысяч заявок. В 2022 году их количество сократилось на четверть по сравнению с 2021 годом – до 7,6 тысяч. В 2024 году количество заявок составило 11,8 тысяч и превысило досанкционный уровень на 18%.

В общем объеме заявок от зарубежных компаний за последние пять лет каждая десятая относится к сфере электроники, еще 8% приходится на оптовую и розничную торговлю, около 7% – на косметические товары. В топ-5 сфер по активности входят индустрия моды и фармацевтика – по 6% в числе заявок.

«Развитие российского рынка открывает новые возможности для иностранных компаний, особенно из стран Азии и СНГ. Они активно регистрируют бренды, стремятся закрепиться в освободившихся нишах и нарастить свое присутствие в перспективных секторах экономики. Параллельно с этим мы наблюдаем повышение интереса к развитию собственного бренда со стороны российского бизнеса, который стал осознаннее подходить к защите интеллектуальной собственности. Подтверждением этому служит рост числа заявок на регистрацию товарных знаков», – говорит Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Несмотря на санкции, интерес иностранного бизнеса к российскому рынку не ослабевает и даже растет. Многие зарубежные компании наращивают активность, чтобы занять ниши, освободившиеся после ухода конкурентов. А некоторые готовят почву для возвращения – регистрируют товарные знаки, чтобы в будущем иметь возможность быстро возобновить деятельность в России», – отмечает Алина Акиншина, генеральный директор компании «Онлайн Патент».

Начиная с 2022 года особенно выросла активность китайских компаний: число их заявок на товарные знаки в 2022 – 2024 годах увеличилось в два раза по сравнению с показателем 2020 – 2022 годов. Лидируют бренды в категории электроники (16%), за ней следуют одежда (8%) и машины, станки и двигатели (8%).

Белорусский бизнес также расширил свое присутствие, подав в два раза больше заявок на товарные знаки. Больше всего заявок подано в области оптовой и розничной торговли (12%), на втором месте – кондитерские изделия и бакалея (8%), на третьем – косметика и молочные продукты (по 7%).

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