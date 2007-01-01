В Калужской области стартовал пятый поток «Школы фермера»

- В этот раз среди слушателей шесть участников СВО. Организовали их обучение, - рассказал 22 апреля губернатор Владислав Шапша. - Те, кто хочет открыть или развить свое дело на селе, получает здесь базовые знания по ведению агробизнеса: от идеи до воплощения. Участники посещают КФХ, изучают успешный опыт, в том числе выпускников «Школы фермера». В завершении обучения слушатели разрабатывают бизнес-план своего проекта.

В нашем регионе по этой программе уже прошли подготовку порядка 200 человек.

- Важно, что здесь расскажут и о мерах господдержки для фермеров, о том, как их получить. Так, среди 36 заявителей на грант «Агростартап» в этом году, 25 - участники «Школы фермера», - подчеркнул Шапша.