Бензин и дизель немного подорожали в Калужской области

Цены на бензин и дизельное топливо в Калужской области показали незначительный рост за прошедшую неделю. Об этом сообщили на заседании штаба по мониторингу цен.

Стоимость бензина на калужских АЗС увеличилась на 0,04%, что составляет всего 0,02 рубля за литр. Цена на дизельное топливо выросла чуть больше — на 0,21% или 0,16 рубля за литр.

Напомним, что по данным на 14 апреля, Калужская область занимала второе место в ЦФО по доступности бензина (57,34 руб./л) и третье — по цене дизельного топлива (65,75 руб./л).