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Экономика и бизнес

Бензин и дизель немного подорожали в Калужской области

Софья Фирсова
19.04, 09:30
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Цены на бензин и дизельное топливо в Калужской области показали незначительный рост за прошедшую неделю. Об этом сообщили на заседании штаба по мониторингу цен.

Стоимость бензина на калужских АЗС увеличилась на 0,04%, что составляет всего 0,02 рубля за литр. Цена на дизельное топливо выросла чуть больше — на 0,21% или 0,16 рубля за литр.

Напомним, что по данным на 14 апреля, Калужская область занимала второе место в ЦФО по доступности бензина (57,34 руб./л) и третье — по цене дизельного топлива (65,75 руб./л).

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