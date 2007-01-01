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Экономика и бизнес

Путин открыл новый завод в Калужской области

Дмитрий Ивьев
15.04, 10:10
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Президент России 14 апреля по видеосвязи поучаствовал в церемонии запуска производства ДСП-плит в Людиново.

Как рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, это самая большая в мире линия по производству ДСП-плит.

Данный проект – уже четвертый для компании в нашем регионе. Инвестиции составили более 75 миллиардов рублей.

- Создали комплекс мирового уровня по глубокой переработке древесины, - подчеркнул Владислав Шапша.

Под потребности этой отрасли в Кондровском индустриально-педагогическом колледже появилось новое направление подготовки кадров.

Также губернатор рассказал, что в 2025 году в Калужской области откроется шесть крупных производств.

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