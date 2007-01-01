Путин открыл новый завод в Калужской области
Президент России 14 апреля по видеосвязи поучаствовал в церемонии запуска производства ДСП-плит в Людиново.
Как рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, это самая большая в мире линия по производству ДСП-плит.
Данный проект – уже четвертый для компании в нашем регионе. Инвестиции составили более 75 миллиардов рублей.
- Создали комплекс мирового уровня по глубокой переработке древесины, - подчеркнул Владислав Шапша.
Под потребности этой отрасли в Кондровском индустриально-педагогическом колледже появилось новое направление подготовки кадров.
Также губернатор рассказал, что в 2025 году в Калужской области откроется шесть крупных производств.