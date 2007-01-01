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Экономика и бизнес

В Калужской области направят 780 миллионов рублей на помощь в подготовке к посевной

О субсидиях 14 апреля сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
14.04, 10:46
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- Наши аграрии приступили к весенним полевым работам, - прокомментировал глава региона. – От успеха посевной зависят результаты работы АПК области. Проконтролировал, как хозяйства области подготовились к этому ответственному периоду.

По его словам, готовность машинно-тракторного парка составляет 100 %. По приобретению семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасу ГСМ и запчастей – все в графике.

- Планы в этом году у нас серьезные, по основным культурам рассчитываем увеличить сбор урожая, ввести в сельхозоборот еще 20 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Нашим аграриям успехов, - подчеркнул губернатор.

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