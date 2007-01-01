+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес В Калужской области запустили новое производство
Экономика и бизнес

В Калужской области запустили новое производство

Дмитрий Ивьев
11.04, 09:29
1 1898
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Новую технологическую линию по производству гибкой полимерной упаковки и пакетов открыла одна из компаний в Дзержинском районе, сообщил 11 апреля губернатор Владислав Шапша.

- Общая сумма инвестиции в проект составила более 600 миллионов рублей, - отметил глава региона. - Новая производственная линия на заводе в Товарково состоит из четырех машин. Пуско-наладочные работы оборудования шли в течение первого квартала этого года. Запуск линии позволит компании к концу года нарастить выпуск продукции до 450 тонн ежемесячно, выйти на новые рынки. При этом компания не только увеличивает объемы производства, но и сможет выпускать упаковку практически для всех секторов потребительского рынка.

В этом году по росту промышленности Калужская область вышла в лидеры в ЦФО и четвертое месте в стране.

Новости по тегу
область
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
0%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxidUhlWWM1M3ZDM0sxNlVlc0JJZUE9PSIsInZhbHVlIjoiUHh6VWk3WEwzN0UwZHZOdzlJZW9QN2pPcUoxYXFDblM1OXJDdGN1R1BvWTFkRE11RS9ET1dZOW5oejZOTis1dk1RdEFQWUtXSjlsVXp4TVZmYWUxcFMzby9NUEJDSThqRlNnWDNWY3docDlLeVNaaWhHMVl4QVl2MnJ4NVJBSmppVWtpREtDL2MwcVVYZTYzckM2K1IzdTVDK1FOWVZjSTZ1WmFZRmRVVzFJdFdDZVJrMTFFVGs1amNVdEhkaS9Md3VuOWtYRVF0SGszNVdNbFhvZXM3M2NtbjBFRWhsL1FLYW51eGFUa1BEZ2JZZEJFUklpYy9KYVpPeWMramcxWmlGNWZFbFNFWWswYUo5OXgvT3pZSldvUU5JVTZBZHVEeUkrMlpiSjFwdVMzTVpQUWxCMHpVdHBIaWRjZG9uaWk3cWI1Unc4SEd4dFZoSUZvYTNnN0NqRmUwUTZlUnpTZy95RmxpZHNrZ05Qc1lHbGNwNVBLM3NtNTYvVkE5QzZVdVhFdnJRL1AxYzhyQnJFN0s2TjVEYlJIQnlBSFlQMENLRGdOWHhYRFZaWW91RHFuM1k3WHcyTnIrSEJLRHJmbiIsIm1hYyI6IjZiZGE5Y2MzYzM5NGFhY2QzNmEwNzIyNGMyOTllNWQ2YWUyNWJkZmE4ODgxYjYxODg2M2NkMWYzZmE3MDA0OTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJHR0RXVm91RGdlT2R2RzZNNzhJbHc9PSIsInZhbHVlIjoiSDRwTHNBSS94STJWLzlMQ3NLZ0NZUnJ2OGEwL0F1WDdWUmxvYklQcW9wZ3BXSUNNbWduc0hlQlJVdHNiR1RzU2hBM1MxUUR4eHV1bjhzZDdmUkM2ZGVnaS9ueDVTS0pTWU4zZ1hYUDRSM2pwK2h3QVU4UXhCL2JZc2lzbXlKY1NudHozcGZJUjZoMlQyUlJOQjhIelpGQ1NDVUg1eWp1ZHNBTHROd1RNUGJLV2NWNFVFdm5nZ1BaaUNVZE9OTnFzUmk4Y1JXNWJuRUhDOG9IZ1FLaURKZVN1VHB4TnlYcnNDZjk1dUlaYnVMcUNYU1U0SkpFZXh2YXdmUnhBOFZRdWwzaG9lZDMzNTlnMkUwY3NIQU9wVjRUNTVWcG5qdzhIenBRMkUxOW9YTWpDRU9vSUcvVmJhZjlZREVla3FRMGUxTTNqNW5OdjdEZEkyVTF5U0UvNkI2SUEzTmJwSlRtaEJKZEhEaXp0NzRFMWJqY2VlMC9teHlNZjdzNWVSQkpyTTFCZWRlRHlHQmFWRE9uK2gyRXgxcGQ3ekFLSnllZXhoSnpra0FoYlBrSHpvanh1blFIYytJR0dPRklpQm11b0JoY2xoM3U0L21RcmUvbWtkNVRlbVFoN1ZSdmVyWkhyTnBLUlVwckRYLzVzL3NQRjhLNENNZ0NjWllTN2p4RG9mbjVSRlg5ZEczKzFPOHl3LzI3U0NpWk90NlN6WFVvSGtkWjlXZjhHa29OQ1VyRlZCL1VCQ01XaW4rM0JHYndEb0NsRVJrOGwxKzY3OGtWaXljTFVZM2x5M0VZaTNvSUd4cER6b2VSd1hlZml0cDB2WEUwTlJjbHlmSjMvTHdubSIsIm1hYyI6IjNlNTBlNjM0Y2E1Yjk5OTFkYWUyZjRiMzUxZjFlZTdiMmMxZmNmZTdlYmY5OGRjMGI5YjU3M2Q0ODQyMDgzYmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+