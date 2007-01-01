В Калужской области запустили новое производство

Новую технологическую линию по производству гибкой полимерной упаковки и пакетов открыла одна из компаний в Дзержинском районе, сообщил 11 апреля губернатор Владислав Шапша.

- Общая сумма инвестиции в проект составила более 600 миллионов рублей, - отметил глава региона. - Новая производственная линия на заводе в Товарково состоит из четырех машин. Пуско-наладочные работы оборудования шли в течение первого квартала этого года. Запуск линии позволит компании к концу года нарастить выпуск продукции до 450 тонн ежемесячно, выйти на новые рынки. При этом компания не только увеличивает объемы производства, но и сможет выпускать упаковку практически для всех секторов потребительского рынка.

В этом году по росту промышленности Калужская область вышла в лидеры в ЦФО и четвертое месте в стране.