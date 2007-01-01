Шапша выступил на расширенном заседании коллегии Минтруда РФ

В среду, 9 апреля, прошло мероприятие с участием вице-премьера правительства Татьяны Голиковой.

Обсуждались вопросы поддержки семей с детьми, повышения рождаемости, помощи участникам СВО, а также их близким.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин поставил ряд задач в рамках нового нацпроекта «Кадры».

- В своем выступлении продолжил тему взаимосвязи вопросов демографии и рынка труда, - подчеркнул губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Минтрудом РФ проведена большая работа по формированию кадрового прогноза. Жизнь меняется быстро. Мы уже не можем позволить себе, чтобы программы подготовки кадров, особенно в системе СПО, были слишком долгосрочными. Специалисты нужны сегодня. Эту задачу решает проект «Профессионалитет» и технопарки рабочих профессий, первый из которых создан в Калужской области. В 2024 году более 10 тысяч человек стали участниками мероприятий и программ обучения на его базе.

Владислав Шапша остановился еще на одном важном ресурсе для решения кадровой задачи - целевом наборе.

Все эти вопросы станут предметом обсуждения на заседании комиссии Госсовета на полях ПМЭФ-2025 в июне.