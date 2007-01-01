Что Сергей Лавров рассказал о Калужской области
Уже в самом начале министр назвал Калужскую область регионом безграничных возможностей.
Визитной карточкой области Лавров считает богатейшее научное наследие.
А сейчас Калужская область, подчеркнул глава МИД, занимает лидирующие позиции по темпам роста промышленности, объёмам инвестиций и уровню ежегодно внедряемых передовых технологий.
За последние 20 лет в Калужской области построили более 100 крупных предприятий.
Отмечено также создание первого в России мультимодального транспортно-логистического комплекса в Ворсин.
Лавров также рассказал о проекте «ОбнинскТех», привлечении студентов из 70 стран, культурно-историческом достоянии.
- Наше министерство будет и далее поддерживать усилия руководства области по расширению географии внешних связей, помогать в поиске новых перспективных партнеров, - подчеркнул глава МИД России.