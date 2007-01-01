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Экономика и бизнес

Что Сергей Лавров рассказал о Калужской области

Выступление главы МИД России прошло 8 апреля в рамках презентации нашего региона иностранным дипмиссиям и инвесторам в Москве.
Дмитрий Ивьев
09.04, 10:21
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Уже в самом начале министр назвал Калужскую область регионом безграничных возможностей.

Визитной карточкой области Лавров считает богатейшее научное наследие.

А сейчас Калужская область, подчеркнул глава МИД, занимает лидирующие позиции по темпам роста промышленности, объёмам инвестиций и уровню ежегодно внедряемых передовых технологий.

За последние 20 лет в Калужской области построили более 100 крупных предприятий.

Отмечено также создание первого в России мультимодального транспортно-логистического комплекса в Ворсин.

Лавров также рассказал о проекте «ОбнинскТех», привлечении студентов из 70 стран, культурно-историческом достоянии.

- Наше министерство будет и далее поддерживать усилия руководства области по расширению географии внешних связей, помогать в поиске новых перспективных партнеров, - подчеркнул глава МИД России.

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