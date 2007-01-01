Презентация Калужской области проходит в российском МИДе

На мероприятии 8 апреля присутствуют представители 90 стран мира.

- Представляем наши достижения, экономический, инвестиционный и туристический потенциал, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Рассказываем о людях и событиях, которые сыграли важную роль в жизни нашего края. Практике проведения Дней российских регионов в МИД уже много лет.

Власти региона ждут от мероприятия активизации торгово-экономических связей с зарубежными партнерами, выхода на новые внешние рынки калужских предприятий и укрепления гуманитарных связей с дружественными странами.

- Благодарю МИД России и лично главу ведомства Сергея Викторовича Лаврова за возможность продвижения нашего региона на международном уровне, - заявил Шапша.