В Калуге рассказали, кто стоит за выпуском машин на экс-заводе Volkswagen

С китайской стороны эти проектом занимается компания Defetoo.

В понедельник, 7 апреля, об этом сообщила «Российская газета».

В Калуге собираются выпускать автомобили под брендом Tenet. После презентации многие обратили внимание, что это копия Chery.

Однако представители Defetoo заявили «Российской газете», что у них нет никакой акционерной связи с Chery Group.

Провинция Аньхой, где базируется Defetoo, в прошлом году вышла на первое место в Китае по выпуску авто – 3,6 миллиона штук.