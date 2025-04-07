+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес В Калуге рассказали, кто стоит за выпуском машин на экс-заводе Volkswagen
Новость дня Экономика и бизнес

В Калуге рассказали, кто стоит за выпуском машин на экс-заводе Volkswagen

С китайской стороны эти проектом занимается компания Defetoo.
Дмитрий Ивьев
07.04, 16:11
2 1452
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 7 апреля, об этом сообщила «Российская газета».

В Калуге собираются выпускать автомобили под брендом Tenet. После презентации многие обратили внимание, что это копия Chery.

Однако представители Defetoo заявили «Российской газете», что у них нет никакой акционерной связи с Chery Group.

Провинция Аньхой, где базируется Defetoo, в прошлом году вышла на первое место в Китае по выпуску авто – 3,6 миллиона штук.

Новости по тегу
экономика
Лента настроения
11 оценили
9%
9%
9%
0%
18%
55%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFYM214Y1VhVGFaTXJtQi8wcURPa3c9PSIsInZhbHVlIjoiaDlzQWcyZWpGZm1zTGh4MTNhUmowUmJiM1dTRFFoZ2pTYkIxVEpWMUFYcktmRWY5cUN5eE1WcWttS3hnUWJvUXE5OWF3UUZPeFNHSXp0V2xBYVBNOWdUd25EeXJKcEF4aXZKV2NEU0dsVmF6UTh1ODd3bFc0dVZnVDNyNnR1NDFYTzg4cUxYazBySUdSQy9GampZdXVTTXQ3Q1E2d2RaamZYMXI0YkQxTHV0QkdyT1dXalFxSlFDVnhPTUIyczhJYTlDaXpDTDhtTXlVZnZ1VXZZZjExQjU2MGx1R1oreHk4NnA1WmRmcUZndE1QZ0dFQTJqZHN1WktTVWo0bUQxU1hwZWUvbnhWWkdHRVJ4VWhkczZ1WXA1LzRPSXJBTG9KRUVyM0JsaVRiUlVQTy9XSVBCeXpZNml3K2dSYjlQK3hqT1RIeHN4OUlHVUJUQ1JlWWtnbDIwQUJDbWRNWEJCK2VkTWNiWjVKOCs0QUNDY250aGsvTDdHT1gybDBnR1NEL3V6cllhYTBYUmlHaE0yUVFKMFFmNzIwYkdobWVwQTlhUXpmY24vV2M0K2UzS2toTzhaeXRmVW9FbG0rQ1R4QiIsIm1hYyI6IjE2NjBkN2Q3MGE1MzlkNzhjODc0YjAwMTg1NGFjMGRjODNjNWVkMjk1YmRmYWJmYTc3YWE1ZDQxOTA4ODhiMWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlcwZkhMdTRTN0FES24vQXBsVEs4alE9PSIsInZhbHVlIjoiZkpGODRVZFRTMnJOb0dmZk03bWkyMC9CNHFSdkI3eEloMlNCemh4WjBsc0JodlUrUG5xY3hrczRUOHNWT0djNnY4QXROeTgwS0FWVm9hVXcwL3lkZ3FuQVFqbjM1MUJva0lndjgxUWJqSkszSFRqQWR2emJDT3g2SEV2QzRsaWNLNit3cHFBZTRRc09zTElMY1RkNEdJNUdzN1JZZ3BPS3ArS1pnSU5rMFlJcHR3WGJVWWZ1NG1vN3hkUkgwRlFZL1NFYkh0Z0V5S05wMmlUMGJzV2hGSVc4eFA5Mm5weG1rcnJOUFYrL0E5WklxRURha2RLVWs0bUtHZlpCNzVqcHdHYW9wNTFpWnhXZE10ejQrQmFzcHd6VTZPVkdOV08wbWl2MHI2R09ZQWJXSGhjOGJKczlTQW0zQkF0cGZuN1RLamFpTUNGeFpMVlN2RE9UbVJNVittMTlIY21PRmx2OVJGOEF2YjJlTHVCb3NENGZYODBXK3ltYnVlMmh5ZU1VMlJFWW5SN0ZsTkUzM0RQN1I5bC9QZUIwUzRUZk1xc2RGaXAySmtZQjlnQks1N2gvM2V2Rkt2SzlNb1VVdHBvT1UzUU1OTWdsWDlEZTNsM2NGTHZ4d2FQKzk5QXZhcUdMNjI0anRzV3lDaWVZY21uUDlnbDhFalNaanlDc2hyd0toaXFvOFlKaU1SUDBpaHd1ZXJ1RFhrWVVvQ0NtQ3F5S0pkTUdYYXRUNnJwanpFREQrZEhXaWxVYlpKaVVmMHNjTGdiaHYvTk43dnVQcXVFYzk3a3ByVEtnUlNDdnpibk4yL3BuN2dlTmVFOGZqS3BRZUMzQ2cyN2tlZTZmbk5sNyIsIm1hYyI6IjIwOWI3OTQyYzEwMTkwZjY4MzY0YTM0OGE5ZDc3MTgwYzAyNDlkZGM3YTQwNmQxOGE0N2NiNjg3NDIxOTU5OTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+