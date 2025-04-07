В Калуге рассказали, кто стоит за выпуском машин на экс-заводе Volkswagen
С китайской стороны эти проектом занимается компания Defetoo.
В понедельник, 7 апреля, об этом сообщила «Российская газета».
В Калуге собираются выпускать автомобили под брендом Tenet. После презентации многие обратили внимание, что это копия Chery.
Однако представители Defetoo заявили «Российской газете», что у них нет никакой акционерной связи с Chery Group.
Провинция Аньхой, где базируется Defetoo, в прошлом году вышла на первое место в Китае по выпуску авто – 3,6 миллиона штук.