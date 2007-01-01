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Экономика и бизнес

Артамонов посоветовал регионам активнее внедрять новые инструменты привлечения инвестиций

Дмитрий Ивьев
04.04, 16:25
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Сенатор от Калужской области принял участие в заседании комиссии Госсовета России по направлению «Инвестиции».

В качестве примеров Анатолий Артамонов привел механизм обратной связи с бизнесом и инвестиционные предложения в формате «коробочных решений». Эти инструменты вошли в обновленный инвестиционный стандарт (РИС 3.0), который подготовило Минэкономразвития страны.

Также речь шла о федеральном инвестиционном налоговом вычете. Он позволит снизить налоговую нагрузку на компании.

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