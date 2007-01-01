Артамонов посоветовал регионам активнее внедрять новые инструменты привлечения инвестиций

Сенатор от Калужской области принял участие в заседании комиссии Госсовета России по направлению «Инвестиции».

В качестве примеров Анатолий Артамонов привел механизм обратной связи с бизнесом и инвестиционные предложения в формате «коробочных решений». Эти инструменты вошли в обновленный инвестиционный стандарт (РИС 3.0), который подготовило Минэкономразвития страны.

Также речь шла о федеральном инвестиционном налоговом вычете. Он позволит снизить налоговую нагрузку на компании.