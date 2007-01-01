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Экономика и бизнес

В Калужской области завершается строительство завода по переработке молока

Предприятие в Боровском районе готовит к открытию компания из Вьетнама.
Дмитрий Ивьев
04.04, 14:35
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В пятницу, 4 апреля, там побывали губернатор Калужской области и вице-премьер правительства, глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон.

- Завершаются строительно-монтажные работы. Идёт установка оборудования. Открытие первой линии запланировано на май этого года, - подчеркнул Шапша.

Губернатор пригласил на запуск завода генерального секретаря ЦК компартии Вьетнама То Лама, который в мае приедет в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- После выхода завода на полную мощность он будет перерабатывать до 1000 тонн молока, - отметил Шапша.

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