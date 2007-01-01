В Калужскую область приехал глава МИД Вьетнама

Буй Тхань Шон посещает наш регион с официальным визитом в пятницу, 4 апреля.

Он прибыл в Боровский район на площадку ОЭЗ «Калуга».

Калужская область станет единственным регионом, кроме Москвы, где побывает делегация из Вьетнама.

В Боровском районе компания из этой страны строит завод по переработке молока.

- На рабочей встрече обсудили перспективы сотрудничества, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Помимо сельского хозяйства у нас большой потенциал для реализации совместных проектов по целому ряду направлений. Пригласил вьетнамских бизнесменов посетить нашу область. Особый интерес Вице-премьера Правительства Вьетнама вызвало сотрудничество в сфере атомных технологий. В том числе, подготовки кадров для этой отрасли.

Институт атомной энергетики в Обнинске уже подготовил для Вьетнама свыше 350 специалистов-ядерщиков.