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Экономика и бизнес

В Калуге открылось новое производство

Дмитрий Ивьев
03.04, 09:10
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В четверг, 3 апреля, губернатор Владислав Шапша вместе с заместителем министра промышленности и торговли РФ Василием Шпаком дали старт новому производству бесколлекторных электродвигателей, организованного резидентом научно-производственного центра.

- Это оборудование обладает высокой эффективностью и надежностью и применяется в различных отраслях, в том числе автомобилестроении, робототехнике и авиации, - прокомментировал Шапша.

Василий Шпак отметил, что новые производственные мощности позволят обеспечить полный цикл изготовления электродвигателей для беспилотных авиационных систем.

- Калужская область остается одним из центров высоких технологий в стране. Продолжаем поддерживать инициативы, направленные на развитие инновационных производств, - отметил губернатор.

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