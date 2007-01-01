В Калуге открылось новое производство

В четверг, 3 апреля, губернатор Владислав Шапша вместе с заместителем министра промышленности и торговли РФ Василием Шпаком дали старт новому производству бесколлекторных электродвигателей, организованного резидентом научно-производственного центра.

- Это оборудование обладает высокой эффективностью и надежностью и применяется в различных отраслях, в том числе автомобилестроении, робототехнике и авиации, - прокомментировал Шапша.

Василий Шпак отметил, что новые производственные мощности позволят обеспечить полный цикл изготовления электродвигателей для беспилотных авиационных систем.

- Калужская область остается одним из центров высоких технологий в стране. Продолжаем поддерживать инициативы, направленные на развитие инновационных производств, - отметил губернатор.