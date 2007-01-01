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Экономика и бизнес

Шапша отметил успехи Ульяновского района в сельском хозяйстве

Губернатор Калужской области побывал там с рабочей поездкой во вторник, 1 апреля.
Дмитрий Ивьев
02.04, 07:02
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За последние годы Ульяновский район по производству молока в области поднялся с предпоследнего места в первую десятку.

Владислав Шапша подчеркнул, что сельское хозяйство становится все более высокотехнологичной отраслью. На фермах в Калужской области используются роботизированная доильная установка и система интеллектуального управления стадом. Часть разработок сделана калужскими компаниями.

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