Шапша отметил успехи Ульяновского района в сельском хозяйстве
Губернатор Калужской области побывал там с рабочей поездкой во вторник, 1 апреля.
За последние годы Ульяновский район по производству молока в области поднялся с предпоследнего места в первую десятку.
Владислав Шапша подчеркнул, что сельское хозяйство становится все более высокотехнологичной отраслью. На фермах в Калужской области используются роботизированная доильная установка и система интеллектуального управления стадом. Часть разработок сделана калужскими компаниями.