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Экономика и бизнес

Инвесторы откроют в Калужской области два загородных комплекса

Соответствующие соглашения в пятницу, 21 марта, подписал губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
21.03, 15:33
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Одна из компаний займется реставрацией объекта культурного наследия - сельской усадьбы Барыковых-Еропкиных в Бабынинском районе.

- В дальнейшем она будет приспособлена под современное использование, - отметил Шапша. - Здесь планируется открыть отель, ресторан локальной калужской кухни.

Также в Малоярославецком районе создадут эко-парк «Ерденево».

-  Здесь планируется строительство гостиничной инфраструктуры, ресторанов, мини-зоопарка, спа-комплекса, обустройство пешеходных троп, - сообщил губернатор. - Помогаем инвесторам в реализации проектов. Сегодня на встрече наши партнеры как плюс отметили развитие дорожной инфраструктуры. Решаем и другие вопросы.

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