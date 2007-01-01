Инвесторы откроют в Калужской области два загородных комплекса
Соответствующие соглашения в пятницу, 21 марта, подписал губернатор Владислав Шапша.
Одна из компаний займется реставрацией объекта культурного наследия - сельской усадьбы Барыковых-Еропкиных в Бабынинском районе.
- В дальнейшем она будет приспособлена под современное использование, - отметил Шапша. - Здесь планируется открыть отель, ресторан локальной калужской кухни.
Также в Малоярославецком районе создадут эко-парк «Ерденево».
- Здесь планируется строительство гостиничной инфраструктуры, ресторанов, мини-зоопарка, спа-комплекса, обустройство пешеходных троп, - сообщил губернатор. - Помогаем инвесторам в реализации проектов. Сегодня на встрече наши партнеры как плюс отметили развитие дорожной инфраструктуры. Решаем и другие вопросы.