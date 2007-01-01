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Экономика и бизнес

Калужанка с помощью соцконтракта развила собственное дело

Дмитрий Ивьев
21.03, 09:00
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Наталья Гольтяева из Людиновского района занимается выращиванием микрозелени, рассказали 21 марта в министерстве труда и социальной защиты Калужской области.

Господдержку ей оказали в рамках нацпроекта «Семья». Женщина купила холодильную витрину, комплект выращивания зелени и аэробокс.

Зелень Наталья поставляет в местные рестораны. Также есть частные покупатели.

В Калужской области с начала 2025 года 520 человек заключили социальные контракты, рассказала замминистра труда и социальной защиты региона Елена Алексеева.

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