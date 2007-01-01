Калужанка с помощью соцконтракта развила собственное дело
Наталья Гольтяева из Людиновского района занимается выращиванием микрозелени, рассказали 21 марта в министерстве труда и социальной защиты Калужской области.
Господдержку ей оказали в рамках нацпроекта «Семья». Женщина купила холодильную витрину, комплект выращивания зелени и аэробокс.
Зелень Наталья поставляет в местные рестораны. Также есть частные покупатели.
В Калужской области с начала 2025 года 520 человек заключили социальные контракты, рассказала замминистра труда и социальной защиты региона Елена Алексеева.