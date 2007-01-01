Рынок рублевых сбережений в феврале вырос на 2%

Общерыночный объем рублевых пассивов в феврале показал рост на 2,1%, прибавив более 1 трлн рублей и достиг 54,2 трлн рублей, такую оценку дали эксперты ВТБ. Для сравнения, в феврале прошлого года рост рынка составил 1,1 трлн рублей, а в январе 2025 года рынок показал сезонное снижение на 475 млрд рублей.

В первом полугодии рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по итогам всего года превысит 68 трлн, такой прогноз дают аналитики ВТБ. За счёт этого, россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода. Большую часть в структуре сбережений россиян занимают вклады. Вкладчики стремятся как можно больше средств аккумулировать на депозитах, текущие ставки по которым обеспечивают высокую доходность.

«Несмотря на локальную корректировку ставок на рынке в феврале, «время вкладчика» продолжается. Все еще сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам находятся на уровне ключевой. Мы прогнозируем, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года. Даже в случае перехода ЦБ к смягчению ДКП, уровень ставок будет оставаться высоким, и вкладчики продолжат делать накопления. Чтобы в конце года получить неплохой пассивный доход, сейчас еще можно зафиксировать ставку свыше 20%», – прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин.