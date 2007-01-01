-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Рынок рублевых сбережений в феврале вырос на 2%
Экономика и бизнес

Рынок рублевых сбережений в феврале вырос на 2%

Дмитрий Ивьев
17.03, 14:44
0 270
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Общерыночный объем рублевых пассивов в феврале показал рост на 2,1%, прибавив более 1 трлн рублей и достиг 54,2 трлн рублей, такую оценку дали эксперты ВТБ. Для сравнения, в феврале прошлого года рост рынка составил 1,1 трлн рублей, а в январе 2025 года рынок показал сезонное снижение на 475 млрд рублей. 

В первом полугодии рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по итогам всего года превысит 68 трлн, такой прогноз дают аналитики ВТБ. За счёт этого, россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода. Большую часть в структуре сбережений россиян занимают вклады. Вкладчики стремятся как можно больше средств аккумулировать на депозитах, текущие ставки по которым обеспечивают высокую доходность.

«Несмотря на локальную корректировку ставок на рынке в феврале, «время вкладчика» продолжается. Все еще сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам находятся на уровне ключевой. Мы прогнозируем, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года. Даже в случае перехода ЦБ к смягчению ДКП, уровень ставок будет оставаться высоким, и вкладчики продолжат делать накопления. Чтобы в конце года получить неплохой пассивный доход, сейчас еще можно зафиксировать ставку свыше 20%», – прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6InBmQzZxT0RsYnFhMGpNd0wxTm1mbUE9PSIsInZhbHVlIjoiZjl3WEVTTXRycy9Ub3hQbHN1c05kM3JuUnVkZThybEFxTjljUU1tSitrMFUxRFRWV0srSytVSmZvblFQbkIrRXEwU3R4bkt0NGp2bTJjTTJNR1Q1Z1ltNUd2RVBYSGhlTDJMM1FDRVR5OS9Wek50ckxSZW8vMEdEUTVwK24xc2ZqMHN5OG51OFRkRjQ5OVdVVHZ0OG1HbXAyVEVtOE9vM3hVcWd2RVVRVXNxdnFQaXMvNmIxZS9HQUNoWFhlTUdNa29wWWFJT245WFBPbnM0clNod3pmazhiSWQzcEc3WkRua2YvN3loall3Ky8zcGNGNXdFSG1kZTBOdXEzUWx1dDE0RERrZVNjcS8wWmM4dW5IOXpEcXZPM0cwcXpSaUx5a29sVTBWRUtyUDVoQnBjREpCNUxhY244cHBPWUlMU29zM0U3SzU4U3pvTXNMOUFCT3Npa2FRd0F1amw3cUZiQ21YZWRrSDR3NU9OYnRqRks3YzRWWm9xUWo2b2gxem1Pb0xEY1htczVRaUQ1bkJ6ZEVkZGErc2FRVUt2RWJKb2xwSXR6WitXL3BsQWZUNXNUbDhZdEEzbXNCQkp0Z0lSUyIsIm1hYyI6IjY5NjVmNjY0OWEwZTRlY2FiZmEwM2YxN2JkNjQzYzdjNTg5MmZlZjQ0MGIwNzY3NjY0OWQzMTYwNzE1NWE2OGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFISWxCb1JxTkg0U0RiTnlROXZHTkE9PSIsInZhbHVlIjoiMFhrSEprcUgrSmExcEFzd1gxZjdJMDFObEhMYmZpYjNsL3JBeit1aEUrRWZyNzVQOUhZYnJjeEg3VEJ3bDI4MXZNUWhkQVlhSHBYRG1HZnl0bkdaWXA5UGQveUlzdmluNDBwYUh1ZnN3aGpSWDFwNGtBRlJwemhGM0h5V0E4UHFwM3FZTmRha2VVVEpFMEJCZHRlNUNWYlVZeUpndENEenhHOGJwQ3hxOUJLTXl6NDAvZFJGN2RLM3A3cWhCOHpXV3hkU0hBWVJEdVZJUXVqNzJLakliV2ZGNnViNlNNUXNGWVp3Tml0VlR6dnZxNHJFV2I2RG5iOW9RSURRMGttb241MEhQdzdDKyt1WGRzMk9MaWpSNGRITVFhRmdwYXhOR0FEeUwzZmhsRlhLMVlURzVqeWdwTVIyMkJjais3NzF0dWRBc0p4Ynl3cmZISlNEdWhZTWVxSkVkcHdqWDlEUk5Vd3lZa1pXNzAzS1hmb3FkTG12WE1XelpzbnpabkxXZmRHdkplZTNzR2xVM2QyQ3ZEL2h6aVNhQ1A5d2JFRk9EcWN2eVgwVHMzak9UcDI1a3piNzhrY3R3SmpiTTE5bm1XZWtBSDJ1WHZaOXNlZDdIWFR1a1BabHVhQTNlcmIycUwzUWcvWW1xeEhyZUx0b2FuV0toZFNDWGhmQk43V0hsM0hPTXppanFrd0RMTnh0TVZFTThSWVpLc0lONHFMeVdYL0V3cVhLeWNWNjhGTjZqUkVNNUNsbFNEb3p5bXVJM0gzZHdIQ3htcDhnTldoRVJJekx2Qy9pMCs4cG9QbGx1RWlZY3M2aTJ4M3k0NVpYZ0JHbit0a3VwUDlRa2U3VyIsIm1hYyI6ImNhMWE0YzRmZDM0MTlkYmI4NzE0MTYwNmU5YzVlZDBlOWE0Y2VhYmY2Y2NjNmNkNjE5NzVkMWMyODFlMDYxNzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+