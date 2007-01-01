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Экономика и бизнес

В Калужской области поддержат потребительскую кооперацию

Дмитрий Ивьев
13.03, 09:45
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В нынешнем году в бюджете на эти цели заложили около 25 миллионов рублей.

Такая же поддержка была оказана и в 2024-м.

- 15 потребительских обществ получили возмещение части затрат на приобретение 7 единиц специализированного автотранспорта для перевозки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продукции собственного производства, 392 единицы торгового и холодильного оборудования, оборудования для автоматизации торговых и производственных процессов, 24 единицы оборудования для хлебопекарных и кондитерских цехов, - рассказала 13 марта министр финансов региона Валентина Авдеева.

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