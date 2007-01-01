В Калужской области поддержат потребительскую кооперацию

В нынешнем году в бюджете на эти цели заложили около 25 миллионов рублей.

Такая же поддержка была оказана и в 2024-м.

- 15 потребительских обществ получили возмещение части затрат на приобретение 7 единиц специализированного автотранспорта для перевозки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продукции собственного производства, 392 единицы торгового и холодильного оборудования, оборудования для автоматизации торговых и производственных процессов, 24 единицы оборудования для хлебопекарных и кондитерских цехов, - рассказала 13 марта министр финансов региона Валентина Авдеева.